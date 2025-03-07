Мэр Ярославля запретил выходить на лед

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление «Об ограничении водопользования на водных объектах в городе Ярославле в весенний период 2025 года». Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Выход на лед в черте города запрещен «в связи с наступлением положительных дневных температур и появлением неокрепшего льда, в целях обеспечения безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на водных объектах». Запрет вводится до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова.

Постановление вступает в силу с 8 марта.

Антон Голицын