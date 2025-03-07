Сотрудник нефтезавода в Башкирии обвиняется в нарушении требований безопасности
Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 44-летнего сотрудника нефтяной компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным «Ъ-Уфа», речь идет о сотруднике Уфимского нефтеперерабатывающего завода (входит в «Башнефть») Ильдаре Гиндуллине.
По версии следствия, в мае 2024 года старший оператор нарушил требования технологического регламента и инструкции при подготовке к капитальному ремонту установки по переработке бензиновых фракций нефти. Из-за пропуска бензина и образования его паров воспламенилось газовоздушное облако. В результате машинист технологических насосов получил ожоги головы и тела.
Обвиняемый не признал вину.