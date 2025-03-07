Польский волейбольный клуб не сыграет на турнире в ОАЭ из-за «Новы» и «Динамо»

Польский волейбольный клуб «Слепск Сувалки» снялся с международного коммерческого турнира NAS Sports Tournament в Дубае (ОАЭ) из-за участия в нем российских команд «Нова» (Новокуйбышевск) и «Динамо» (Москва). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В заявлении уточняется, что после консультации с волейбольной ассоциацией страны и местной лигой была поддержана позиция, которая предполагает не вступать в соперничество с российскими командами.

NAS Sports Tournament пройдет с 12 по 20 марта. Команды разыграют 1,5 млн дирхамов (36,5 млн руб). Организаторы турнира берут на себя все расходы по переезду, проживанию и питанию делегаций команд в составе 18 человек.

Андрей Сазонов