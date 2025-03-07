Памятник природы «Гора Голубиная» стал охраняемым

После решения губернатора Ставропольского края «Гора Голубиная» получила охранную зону. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

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«Охранная зона площадью 22,2 га на памятнике природы создана для предотвращения антропогенных воздействий»,— говорится в сообщении.

Режим охранной зоны подразумевает запрет на: разведение костров; размещение отходов производства и потребления; выжигание травостоя.

На территории горы встречаются 15 видов редких растений, занесенных в Красную книгу края. Среди скал также имеется колодец карстового происхождения глубиной 6 и диаметром 3,5 м.

Николай Аксенов