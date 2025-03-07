В Ростовской области выдали 20,5 тысячи сертификатов на маткапитал в 2024 году

В прошлом году жителям Дона было выдано 20,5 тыс. сертификатов на материнский капитал, сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также уточняется, что с начала этого года сертификат получили более 2,5 тыс. семей.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, введена с 1 января 2007 года. Выплачиваемая сумма варьируется в зависимости от очередности рождения ребенка. В частности, выплата за первого ребенка в 2025 году составляет порядка 680 тыс. руб. Средства разрешено использовать на улучшение жилищных условий, ежемесячную выплату, образование детей, реабилитацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию матери или в некоторых случаях отца.

Сергей Иванов