Фестиваль «Джаз над Волгой» откроется 11 марта

С 11 по 17 марта в Ярославской области пройдет традиционный фестиваль «Джаз над Волгой». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова

Фото: Страница фестиваля «Джаз над Волгой» ВКонтакте Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова

Фото: Страница фестиваля «Джаз над Волгой» ВКонтакте

Главной площадкой станет концертный зал имени Собинова Ярославской филармонии, а в последний день состоится концерт в Ростове Великом. На фестиваль приглашены трио «Столичное» Максима Пиганова, Виктория Каунова и квартет Ильи Морозова, трио Даниэля Адиянца, Jazz Guitar Band Алексея Кузнецова, Анна Королева и ансамбль «Арсенал», трио Игоря Бриля, дуэт Алексея Подымкина и Николая Куликова, New Blood Big Band Сергея Долженкова.

Также выступят ярославские коллективы Overdrive Blues Band Сергея Кузнецова, квартет Владимира Переверзева, квартет «Е» Евгения Егорова и квинтет Дмитрия Лосева.

11 марта в Ярославском джазовом центре состоится предпоказ документального телесериала «Джаз 100», а 15 марта пройдет презентация альбома «Намеки» Владимира Переверзева.

После завершения основных концертов пройдут ночные jam-session в джазовом центре. Ведущим концертов выступит главный редактор журнала «Джаз.ру» Кирилл Мошков. Фестиваль "Джаз над Волгой" проводится с 1979 года в марте каждого нечетного года.

Антон Голицын