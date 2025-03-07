Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 7 марта

Ветер порывами до 18 м/с ожидается местами в Нижегородской области 7 марта. Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Устранять последствия при необходимости будут 283 бригады: 1029 специалистов и 419 единиц спецтехники. Подавать энергию в социально значимые объекты в случае аварии готовы 234 резервных источника электроснабжения.

Энергетики призвали нижегородцев быть внимательными и осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.

Елена Ковалева