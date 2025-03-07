Инспекторы ДПС спасли жителя Темрюкского района с болями в сердце

Госавтоинспекторы спасли мужчину с острыми болями в сердце в Темрюкском районе. Патрульный экипаж заметил на обочине автомобиль и человека, который сидел рядом, держась за грудь, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пострадавший пояснил полицейским, что направлялся домой, когда внезапно почувствовал резкую боль в области сердца и упал. Прохожие вместе с водителем такси вызвали медицинскую помощь, однако инспекторы решили не ждать прибытия бригады скорой.

Сотрудники ДПС поместили пациента в служебный транспорт и самостоятельно доставили его в ближайшее медучреждение. Врачи успели предоставить необходимую помощь.

После улучшения состояния спасенный выразил благодарность госавтоинспекторам за своевременную поддержку.

Нурий Бзасежев