Кубань заняла 20% российского рынка срезанных цветов в 2024 году

Краснодарский край сформировал пятую часть (20%) российского рынка срезанных цветов в 2024 году. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), всего в России было выращено около 400 млн цветов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Основными покупателями букетов являются жители крупных городов. На Москву и Подмосковье приходится 35% всех продаж в стране, на Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 15%.

В 2025 году популярностью пользуются букеты из сезонных цветов: гладиолусов, хризантем и георгин. Аналитики отмечают четкую сезонность спроса: весной покупатели выбирают тюльпаны, гвоздики и пионы, а в конце лета — хризантемы. При этом розы составляют 90% в общей структуре продаж.

За последние девять лет отечественное цветоводство увеличилось вдвое. Эксперты Россельхозбанка прогнозируют ежегодный рост отрасли на 4% благодаря запуску новых тепличных комплексов и выходу существующих проектов на полную мощность. Наиболее перспективными направлениями для инвестиций считаются выращивание роз и тюльпанов.

Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев обратился к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут с предложением увеличить таможенные пошлины на ввозимые цветы. Сейчас ставка составляет 20%, но не менее 1,3 евро за кг. По данным парламентария, более 70% реализуемых в России цветов в 2024 году были импортными, причем около половины поставок приходится на Нидерланды.

Нурий Бзасежев