Под Саратовом возбудили дело против 17-летнего мотоциклиста за ДТП с подростком

В Саратовской области следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в Базарно-Карабулакском районе с пострадавшим несовершеннолетним (п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ) в отношении 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, дорожная авария произошла утром 26 мая минувшего года недалеко от с. Вязовка. По предварительным данным, 17-летний сельчанин управлял мотоциклом в нетрезвом состоянии, в какой-то момент не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет.

В итоге серьезные травмы получил 17-летний пассажир. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред. Водителю мотоцикла избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов