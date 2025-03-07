В Тольятти расследуют дорожный конфликт с избиением и вымогательством денег

Начата доследственная проверка по факту дорожного конфликта в Тольятти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики обнаружили во время мониторинга СМИ публикации о дорожной стычке нескольких человек. Авторы сообщений утверждают, что группа мужчина избила потерпевшего и вымогала у него деньги.

Происшествие случилось в Автозаводском районе города. По информации в медиа, конфликт произошел вечером 6 марта, в квартале 18А на улице возле жилого дома после того, как потерпевший повредил автомобиль одного из нападавших. Авторы сообщений пишут, что противоправные действия совершили иностранцы. Следствие устанавливает обстоятельства и участников конфликта.

Георгий Портнов