Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

Американские стратегические бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии в ходе совместных тренировок с финскими военными. Об этом сообщили военно-воздушные силы Финляндии.

«6 марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви в Лапландии, где американские самолеты сбросили бомбы JDAM на цели, обозначенные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США»,— говорится в сообщении пресс-службы ВВС Финляндии.

Военно-воздушные силы проводят учения со стратегическими бомбардировщиками США в воздушном пространстве Финляндии с июля 2024 года. Однако это первый случай, когда американские бомбардировщики сбрасывают бомбы на территории этой страны.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не отвечает их национальным интересам. Он подчеркнул, что у границ Финляндии появятся российские войска и системы поражения.

Как расширялось НАТО — в материале «Ъ».