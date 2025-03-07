Ставрополье оказалось в лидерах среди регионов РФ с платным обучением

Ставропольский край оказался на пятом месте среди регионов страны, в которых количество студентов платного отделения превышает половину учащихся. Данные приводит национальный исследовательский университет ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В Ставрополье на начало 2025 года 50,5% «платников». Из регионов СКФО выше оказалась только Чеченская Республика с 67,6%. Аналитики предполагают, что благодаря качеству приема и удержанию стоимости обучения без резкого роста абитуриенты и их семьи готовы инвестировать в образование, не уезжая учиться в ведущие вузы центральной России.

Эксперты подсчитали, что в 2024 году средняя стоимость учебы в вузе в регионе составила 154 886 руб., а средняя заплата — 54 380 руб. Таким образом, обычная семья могла накопить на обучение ребенка за 2,8 месяца работы, тогда как в 2022 году, согласно приведенным данным, обучение стоило 131 150 руб., а средняя зарплата составляла 41 245 руб., и членам семьи необходимо было работать 3,2 месяца для оплаты образования.