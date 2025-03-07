В Ярославле установят разделительное ограждение на Промышленном шоссе

В Ярославле объявлен аукцион по поиску подрядчика, который установит дорожное барьерное ограждение на разделительной полосе на Промышленном шоссе. Соответствующие данные размещены в «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Новое ограждение появится на участке от дома №26а на Промышленном шоссе до Ленинградского проспекта. Заказчиком работ выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Начальная стоимость контракта определена в 12,8 млн руб.

Подготовительные работы должны начаться уже 10 апреля. 26 апреля стартует демонтаж существующего ограждения, а 1 мая — установка нового. Полностью работы должны закончить до 1 августа. Подрядчика выберут 20 марта.

Алла Чижова