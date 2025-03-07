Под Миассом в аварии с грузовиком погибли два человека

Утром 7 марта на трассе Миасс—Златоуст в результате ДТП с участием грузового автомобиля погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель Citroen C4, выезжая со второстепенной дороги, не уступила грузовику JAC под управлением 47-летнего водителя, ехавшего по главной. Автомобили столкнулись. В результате ДТП водитель легковой машины погибла на месте, ее 52-летняя пассажирка скончалась в медицинском учреждении.

Виталина Ярховска