Омбудсмен Мария Львова-Белова оценила меры поддержки семей с детьми на Ямале

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова высоко оценила меры поддержки семей с детьми в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и по созданию условий и инфраструктуры для образования и детского развития на рабочей встрече с губернатором Дмитрием Артюховым, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Мария Львова-Белова и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас в ЯНАО действует более 30 мер поддержки для родителей и детей, при этом Ямал стал одним из немногих субъектов страны со стабильным естественным приростом населения и входит в топ-5 регионов по уровню рождаемости. Каждая четвертая семья на Ямале многодетная, каждый четвертый житель — ребенок.

Омбудсмен и глава региона провели в Салехарде расширенное совещание по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. «Наша главная задача была найти точки роста в регионе, где можно улучшить работу, которая ведется в интересах детей, а также взять интересные практики для того, чтобы мы могли предложить их другим субъектам РФ к внедрению»,— рассказала госпожа Львова-Белова.

Сейчас на Ямале проживают 1811 сирот, при этом 97% живут в семьях, и только 50 детей находятся в детских домах. Очередей на получение жилья в регионе нет — в 2024 году квартиры получили 193 ребенка. При приеме ребенка в семью в регионе выплачивают 100 тыс. руб. и до 23,5 тыс. руб. ежемесячно на содержание, предусмотрены другие выплаты и льготы. При этом число случаев изъятия детей из семей по результатам профилактики сократилось более чем на треть, а число возвращений детей в кровные семьи возросло на 83%.

«Нет лучше результата всей нашей работы, когда в счастливых семьях растут счастливые дети. К сожалению, так бывает не всегда. Есть кризисные ситуации, есть дети, которые оказались в очень сложном положении. К счастью, на Ямале их немного. Разные судьбы, разные обстоятельства, но точно есть над чем системно поработать. Эта работа станет более точечной, будет вестись в ручном режиме»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина