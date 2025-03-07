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Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил ядерный центр в Сарове

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в Саров Нижегородской области посетил объекты Российского ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Об этом сообщили в министерстве.

Фото: Минобороны России

Фото: Минобороны России

В частности, господин Белоусов побывал на лазерном полигоне и экспериментальной площадке центра. Министру представили разработки в области цифровых, лазерных и суперкомпьютерных технологий и импульсной техники.

Андрей Белоусов отметил, что министерство будет обеспечено новыми разработками.

Владимир Зубарев