Делегация Венесуэлы посетит Крым на 80-летие Победы

Официальная делегация Венесуэлы посетит Республику Крым на празднование 80-летия Победы 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Ялты Янина Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Янины Павленко Фото: Telegram-канал Янины Павленко

Представители полуострова 4 марта отправились в южноамериканскую страну для укрепления торгово-экономических и региональных связей. Руководит группой вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов. В состав также вошли: вице-премьер, министр финансов Ирина Кивико, курирующая экономический блок республики, и руководитель Ялты Павленко.

«Важная объединяющая цель — победа над фашизмом. Эта тема стала центральной на встрече с замминистра иностранных дел Рандером Пенья. Перспективу сотрудничества, организацию совместных мероприятий он очень подробно обсудил с заместителем председателя Совмина Крыма — постоянным представителем республики при президенте РФ Георгием Львовичем Мурадовым»,— отметила госпожа Павленко.

По словам главы Ялты, в министерстве транспорта обсуждалась возможность обучения кадров в крымских учреждениях и запуска международного авиасообщения после окончания СВО. На переговорах с бизнес-сообществом рассматривались вопросы товарообмена.

Анна Гречко