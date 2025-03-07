Прокуратура работает на месте ДТП с жертвами в Самарской области

Похвистневская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП на 22 км автомобильной дороги Похвистнево — Клявлино, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, сегодня, 7 марта, примерно в 09:00 (MSK+1) на трассе произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и большегруза «Скания». В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Алексей Евдокимов. Ход доследственной проверки взят на контроль, заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев