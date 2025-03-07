Бывшему замглавы Рыбинска не удалось обжаловать передачу дела в Петербург

Ярославский областной суд оставил без изменений постановление Рыбинского суда о передаче уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино, обвиняемого в получении взяток, в Санкт-Петербург. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска Фото: Официальный сайт администрации Рыбинска

Напомним, 27 декабря 2024 года Рыбинский горсуд решил дело направить по подсудности в Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга. По данным портала Yarnews, в Северной столице был открыт счет, на который переводились взятки. С передачей дела не согласился сам господин Дубино и обжаловал его. Однако облсуд оставил постановление без изменений.

Следствие полагает, что господин Дубино совместно с гендиректором «Рыбинской генерации» Виктором Тамаровым получил от сотрудников коммерческих компаний взятки на общую сумму 6,5 млн руб. Деньги передавались за беспрепятственную приемку работ в рамках контракта по модернизации тепловых сетей Рыбинска, общее покровительство и дальнейшее сотрудничество.

Алла Чижова