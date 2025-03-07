Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Ставрополя поручил создать базу благонадежных мигрантов

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил создать базу благонадежных мигрантов. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Администрация Ставрополя

Фото: Администрация Ставрополя

Это поручение было дано в ходе заседании антитеррористической комиссии, на котором обсуждались вопросы противодействия идеологии терроризма, а также профилактическая работа с мигрантами, которые работают на стройках города.

Обсудили на комиссии и охрану объектов промышленности краевой столицы. Руководителям предприятий рекомендовано усилить меры по защите воздушного пространства (каким образом, не уточняется). Ответственные за безопасность будут участвовать в регулярных учениях для отработки алгоритмов взаимодействия при возникновении ЧС.

Михаил Волкодав

Новости компаний Все