Мэр Ставрополя поручил создать базу благонадежных мигрантов
Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил создать базу благонадежных мигрантов. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Администрация Ставрополя
Это поручение было дано в ходе заседании антитеррористической комиссии, на котором обсуждались вопросы противодействия идеологии терроризма, а также профилактическая работа с мигрантами, которые работают на стройках города.
Обсудили на комиссии и охрану объектов промышленности краевой столицы. Руководителям предприятий рекомендовано усилить меры по защите воздушного пространства (каким образом, не уточняется). Ответственные за безопасность будут участвовать в регулярных учениях для отработки алгоритмов взаимодействия при возникновении ЧС.