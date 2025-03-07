ИСК Уфы намерен строить дома в квартале в Черниковке

АО «Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительный комитет"» Уфы на конкурсе 27 марта планирует выбрать разработчика проекта строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной Интернациональной улицей, Ульяновых, Нежинской и Победы, сообщается на сайте госзакупок. Проект необходимо выполнить на литеры 1–3 и паркинг. Начальная цена контракта составляет 79,9 млн руб.

Работы необходимо выполнить в течение 300 календарных дней, не позднее 13 февраля 2026 года. Разработчик должен подготовить проект строительства трех домов на 900 квартир высотой от 18 до 26 этажей и семиэтажный паркинг на 405 машиномест. Под снос пойдут пять жилых домов, в том числе общежитие, а также девять гаражных боксов.

Майя Иванова