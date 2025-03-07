На крупнейшем предприятии Самарской области открылся участок регионального УФСИН

В УФСИН по Самарской области сообщили о торжественном открытии своего участка на одном из крупнейших предприятий региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Особенностью нового участка является его расположение непосредственно на территории предприятия. Это позволяет осужденным, отбывающим наказание в виде принудительных работ, совмещать проживание и трудовую деятельность. На первом этапе центр рассчитан на размещение 76 человек.

Для осужденных на участке созданы все условия для проживания: спальные комнаты, душевые, прачечные, кухня. Заработанные ими средства пойдут на выплату исковых требований потерпевшим.

«Такие центры не только способствуют снижению уровня рецидивной преступности, но и помогают осужденным интегрироваться в общество, одновременно внося вклад в экономику региона»,— заявили в УФСИН.

Алексей Алексеев