На крупнейшем предприятии Самарской области открылся участок регионального УФСИН
В УФСИН по Самарской области сообщили о торжественном открытии своего участка на одном из крупнейших предприятий региона.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Особенностью нового участка является его расположение непосредственно на территории предприятия. Это позволяет осужденным, отбывающим наказание в виде принудительных работ, совмещать проживание и трудовую деятельность. На первом этапе центр рассчитан на размещение 76 человек.
Для осужденных на участке созданы все условия для проживания: спальные комнаты, душевые, прачечные, кухня. Заработанные ими средства пойдут на выплату исковых требований потерпевшим.
«Такие центры не только способствуют снижению уровня рецидивной преступности, но и помогают осужденным интегрироваться в общество, одновременно внося вклад в экономику региона»,— заявили в УФСИН.