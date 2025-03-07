Ставропольский фонд развития промышленности выделит 240 млн рублей займов

Фонд развития промышленности Ставропольского края в этом году предоставит не менее 240 млн руб. на заемное финансирование бизнеса. Об этом сообщает РБК Кавказ с ссылкой на министерство промышленности региона.

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Целевые займы предоставляются под 3% годовых при соблюдении ряда обязательных условий. В остальных случаях базовая ставка составляет 5% годовых.

«На 1 января 2025 года получены заявки на все свободные денежные средства для займов. Средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов предприятий. Есть заявки и от промышленных предприятий по финансированию инвестиционных проектов, не обеспеченных имеющимися средствами фонда. Потребность в дополнительном финансировании таких проектов — 2,3 млрд руб.»,— сообщили в министерстве.

По словам специалистов ведомства просрочек в платежах по выплате основного долга и процентов по займам у заемщиков нет. Это объясняется работой с ними до выдачи займа (на подготовительном этапе оцениваются возможные риски проектов) и отслеживанием процесса реализации уже профинансированных проектов.

За время существования Фонда профинансировано 47 инвестпроектов, 15 из них уже закрыли задолженность по займу.

Николай Аксенов