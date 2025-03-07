Главу отдела строительства мэрии Шумихинского округа уволят по утрате доверия

В Курганской области суд обязал главу Шумихинского муниципального округа Сергея Максимовских уводить руководителя отдела строительства и имущества администрации в связи с утратой доверия. Ранее он был уволен по собственному желанию, но против выступила прокуратура, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что начальник отдела заключил договор купли-продажи муниципального земельного участка, предназначенного для ведения предпринимательской деятельности, со своей дочерью. Нарушив закон, чиновник никого не уведомил о наличии личной заинтересованности в этой сделке и не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Прокуратура района внесла главе округа представление об увольнении работника по соответствующему основанию. Но он был уволен по собственному желанию. «Не согласившись с таким порядком расторжения трудового договора, прокурор обратился в суд с иском об изменении основания увольнения на п. 7.1 ст. 81 ТК РФ “Утрата доверия”»,— сообщает прокуратура.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура района контролирует исполнение решения.

По данным «СПАРК Интерфакс», с декабря 2020 года по ноябрь 2024-го начальником отдела строительства и имущества администрации Шумихинского округа являлся Владимир Букреев.