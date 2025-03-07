Нейрохирурги КБР впервые провели операцию на мозге пациентки без наркоза

Нейрохирурги Кабардино-Балкарии без наркоза провели операцию на головном мозге пациентки, которая в ходе всего процесса не только находилась в сознании, но и разговаривала. Об этом сообщает администрация главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация главы КБР Фото: администрация главы КБР

Уточняется, что такая операция в республике была проведена впервые, до этого подобные вмешательства осуществлялись только в федеральных медицинских центрах. Сложность операции заключалась в том, что опухоль располагалась в функционально значимой зоне мозга, где находятся центры речи и движения, поэтому имелся высокий риск ухудшения качества жизни пациентки.

Решение оперировать пациентку в сознании было принято, чтобы не усугубить ее состояние и не вызвать неврологического дефицита, рассказывает завотделением нейрохирургии Республиканской клинической больницы Мартин Кишев.

Во время процедуры с пациенткой все время разговаривали. Это позволило нейрохирургам следить за сохранностью важнейших функций мозга и минимизировать риски.

Уточняется, что успешное выполнение операции стало возможным благодаря современному оснащению больницы и профессионализму нейрохирургов Республиканской клинической больницы.

Михаил Волкодав