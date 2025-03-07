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Пешеход выжил, попав под фуру в Ставропольском крае

Авария произошла в Петровском округе на 511 км трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь». В результате ДТП 25-летний переход из соседнего региона попал в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в Госавтоинспекции края.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По версии следователей 44-летний водитель грузового автомобиля Daf, двигаясь со стороны Светлограда в направлении Ставрополя, допустил наезд на пешехода. Тот в свою очередь находился на проезжей части и не собирался переходить дорогу.

Оказалось, что водителя большегруза ранее лишили прав. Автоинспекторы проверяют обстоятельства аварии.

Николай Аксенов

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