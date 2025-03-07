В Оренбуржье суд вынес приговор директору образовательного учреждения и его заместителю

Суд признал виновными директора общеобразовательного учреждения в Новосергиевском районе и его заместителя в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 ( мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период 2018-2023 гг. директор и его заместитель по учебно — воспитательной работе, «действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили и предоставили в государственные уполномоченные органы заведомо подложные, не соответствующие действительности документы, подтверждающие осуществление фиктивно трудоустроенной родственницы заместителя директора трудовых обязанностей». Трудоустроили ее на должность уборщика служебных помещений школы с последующим нахождении ее в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком. Делалось это в целях хищения бюджетных денег.

Подсудимые, имея доступ к банковскому счету трудоустроенной родственницы, похитили принадлежащие муниципальному образованию и государственному учреждению деньги в общей сумме свыше 400 тыс. руб.

Суд назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 75 тыс. руб. каждому, с взысканием солидарно в доход бюджета муниципального образования суммы причиненного ущерба. В рамках предварительного следствия на имущество директора наложен арест на общую сумму свыше 1,5 млн руб., на имущество его заместителя — свыше 1,6 млн руб.

Руфия Кутляева