Жительницу Башкирии обвиняют в убийстве сына и подруги

Бирский межрайонный следственный отдел предъявил 58-летней жительнице Благовещенского района обвинение в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщают пресс-службы управлений СКР по Башкирии и республиканского МВД.

В ноябре 2024 года в полицию сообщили о пожаре в частном доме в деревне Сидяш. При осмотре места происшествия обнаружили тело 40-летнего мужчины, жившего в этом доме с матерью. По словам фигурантки уголовного дела, она поссорилась с сыном. Причиной конфликта стало намерение сына оставить ее без дров на зиму. Подозреваемая заявляла, что толкнула сына, он упал и умер, ударившись головой. Испугавшись ответственности, фигурантка уголовного дела подожгла дом.

Однако комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали несколько ударов — возможно, обухом топора, обнаруженного на месте происшествия. Под давлением улик обвиняемая созналась в преступлении.

Как сообщается в пресс-релизах, в 1990-х фигурантка уголовного дела была осуждена за убийство мужа, которого она также зарубила топором и попыталась сжечь тело.

Способ совершения двух преступлений был схож с нераскрытым убийством 45-летней жительницы соседнего села, совершенном в 2005 году. Экспертиза установила, что она была убита несколькими ударами топором по голове. Следователи изучили материалы нераскрытого дела, выехали на место происшествия и повторно допросили свидетелей. После предъявления собранных доказательств обвиняемая созналась и в убийстве знакомой. По версии следствия, в июле 2005 года она поссорилась с подругой у нее в гостях из-за ревности.

Обвиняемая содержится под стражей. За двойное убийство ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Майя Иванова