Приставы закрыли два кафе в Свердловском районе Перми

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали два кафе в Свердловском районе Перми. Основанием для этого стали судебные решения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Ранее в ходе проверки Роспотребнадзора в кафе «Шаурмичка» и кафе «Кафе-бар», расположенных на ул. Революции, 66, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в помещениях не обеспечивалось соблюдение поточности технологических процессов, отсутствовал производственный контроль, кулинарная продукция и напитки изготавливались без технологических документов, не было необходимого оборудования, отдельных туалетов для персонала и посетителей, системы водоснабжения и водоотведения находились в неисправном состоянии, к работе были допущены сотрудники без медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.

Суд признал индивидуального предпринимателя и юридическое лицо, осуществляющих деятельность по организации питания населения, виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления каждого из предприятий на срок 45 суток.