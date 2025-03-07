Бывшего ректора пермского пединститута приговорили к условному сроку

Пермский краевой суд изменил приговор суда первой инстанции, вынесенный экс-ректору Пермского педагогического университета Андрею Колесникову. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Колесников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция краевого суда признала господина Колесникова виновным в присвоении 25,9 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Экс-ректору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно и штрафа в размере 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в конце ноября 2024 года Свердловский суд Перми вынес приговор в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова, а также экс-завкафедрой педагогического университета Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Господин Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате и в итоге был признан виновным в халатности. Его приговорили к 250 часам обязательных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Остальные фигуранты получили условные сроки. Кроме того, суд решил взыскать с них нанесенный ущерб. Приговор суда первой инстанции был обжалован прокуратурой.

Подробнее о приговоре суд первой инстанции в материале «Ъ-Прикамье» «Бывший ректор успел к сроку давности».