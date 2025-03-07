Прокуратура Сочи добилась выплаты долгов по муниципальным контрактам

Прокуратура Сочи выявила нарушения прав предпринимателей в сфере муниципальных закупок и пассажирских перевозок, добившись погашения задолженности по контрактам и отмены незаконных административных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи в рамках систематического надзора за соблюдением прав бизнеса обнаружила факты несвоевременной оплаты исполненных муниципальных контрактов.

Во время проверки было установлено, что МБУК «Новый театр Сочи» существенно задержало выплаты индивидуальному предпринимателю, который полностью выполнил обязательства по поставке оборудования в рамках национального проекта «Культура». Подобные нарушения были зафиксированы и в деятельности других муниципальных заказчиков.

По выявленным фактам прокуратура возбудила четыре административных дела по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд). Нарушители получили штрафы по 30 тыс. руб. каждый. Руководителям организаций-заказчиков внесены представления об устранении нарушений.

В результате принятых мер все штрафы были оплачены, а задолженность перед предпринимателями полностью погашена.

Кроме того, надзорный орган добился отмены незаконных постановлений о привлечении к административной ответственности предпринимателей, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам. Представители органа муниципального контроля возбудили административные дела без проведения обязательных контрольно-надзорных мероприятий во взаимодействии с контролируемыми лицами.

Прокуратура опротестовала эти постановления в судебном порядке. Районный суд удовлетворил протесты, производства по делам были прекращены, что позволило избежать необоснованных штрафов на общую сумму 33 тыс. руб.

Мария Удовик