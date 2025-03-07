ХК «Сочи» уступил «Металлургу» в матче 61-го тура КХЛ
Хоккейный клуб «Сочи» проиграл на своем льду «Металлургу». Матч закончился со счетом 0:3.
Фото: ХК «Сочи»
Счет в матче открыли гости на седьмой минуте, когда отличился Даниил Вовченко. На 36-й минуте нападающий «Металлурга» Борна Рендулич забил вторую шайбу для своей команды. Через четыре минуты Даниил Вовченко оформил дубль и поставил точку в матче. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3. «Леопарды» в пятый раз в этом сезоне закончили матч без заброшенных шайб.
После 61 матча в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре сочинцы встретятся 8 марта на своем льду с «Витязем».