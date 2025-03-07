Предприятия в Башкирии частично освободят от налогов за помощь колледжам

Комитет Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям поддержал проект закона об инвестиционном налоговом вычете для предприятий, помогающих колледжам, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Документ получил положительное заключение главы Башкирии, в конце марта он будет рассмотрен республиканским парламентом в первом чтении.

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«Законопроект направлен на укрепление материально-технической базы колледжей,— пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев.— Те предприятия, которые безвозмездно передают учреждениям среднего профессионального образования оборудование, смогут при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом».

В Курултае надеются, что возможность уменьшить налоговую нагрузку станет для компаний стимулом «к более тесному взаимодействию с колледжами», поможет созданию комплексной образовательно-производственной среды и сократит кадровый дефицит в экономике.

Инвестиционный налоговый вычет будет применяться в отношении расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного государственным колледжам. Размер вычета составит до 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от 1 млн до 50 млн руб., а имущество является учебным (лабораторным) оборудованием.

Инвестиционный налоговый вычет устанавливается на три года, по истечении которых в парламенте намерены оценить эффективность меры поддержки. Выпадающие доходы республиканского бюджета по оценкам инициаторов законопроекта за три года составят около 750 млн руб. Они будут компенсированы за счет сокращения расходов на укрепление материально-технической базы колледжей.

Майя Иванова