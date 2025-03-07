Сочи вошел в топ направлений для отдыха в период 8 марта

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в период 8 марта. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Первое место топа забрала Москва, которая собрала 12% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи, средняя стоимость одной из которых — 3,7 тыс. руб.

Санкт-Петербург замыкает топ-3 направлений для отдыха в период 8 марта. Культурная столица собрала 11% бронирований. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,3 тыс. руб.

В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Красная Поляна заняла седьмое место. На горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,8 тыс. руб.

Девятое место занимает Анапа, где путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик