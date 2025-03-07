Суд в Башкирии оштрафовал бизнесмена за поставку в школу некачественного мяса

В Стерлитамаке суд вынес приговор предпринимателю, поставившему городской школе некачественное мясо. Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, он признан виновным в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Суд оштрафовал предпринимателя на 65 тыс. руб., лишив его права заниматься торговлей в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено следствием и судом, в октябре 2024 года предприниматель реализовал в школьную столовую 36 кг говядины. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что продукция некачественная. В ходе обыска в гараже предпринимателя обнаружили и изъяли еще 189 кг приготовленного для реализации мяса.

Осужденный признал вину в совершенном преступлении.

Наталья Балыкова