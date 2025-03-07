Участок со строениями на ул. Углеуральской, 22аа, изымут для реновации микрорайона ДКЖ

Региональное минимущество утвердило приказ об изъятии земельного участка на ул. Углеуральской, 22аа, и строений на нем. Как указано в приказе министерства от 25 февраля, изъять недвижимость планируется в связи с комплексным развитием территории в микрорайоне Дом культуры железнодорожников (ДКЖ) и ходатайством девелопера «Кортрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

К изъятию определен земельный участок 1 тыс. кв. м на ул. Углеуральской, 22аа, предназначенный для бытового обслуживания и магазинов. Также необходимо изъять два одноэтажных здания площадью 297 кв. м и 109 кв. м соответственно и строение вспомогательного использования площадью 83 кв. м. Будут изъяты и сети канализации протяженностью 50 м до стены гаража, размещенные по этому адресу. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, на ул. Углеуральской, 22аа, расположено административное здание, а что в нем находится, в сервисе не уточняется.

Столичная девелоперская группа «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома.