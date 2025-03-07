МВД предупредило о мошенничестве под видом розыгрыша подарков у блогеров

Мошенники активно используют популярные среди блогеров розыгрыши подарков для хищения денег у пользователей. Об этом предупреждает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

«В социальных сетях блогеры часто проводят розыгрыши для привлечения аудитории, но злоумышленники могут копировать такие схемы, чтобы обмануть людей, включая подростков»,— говорится в материалах ведомства, которые приводит ТАСС. Признаком мошенничества является требование оплатить комиссию или другие услуги через подозрительные ссылки для получения якобы выигранного приза.

Замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов ранее отмечал, что у кибермошенников есть около 1,5 тыс. сценариев обмана. Самый распространенный из них — звонок от имени сотрудника правоохранительных органов или ЦБ РФ.

Ранее Банк России предложил возложить на кредитные организации ответственность за возврат похищенных средств из банковских приложений клиентов, если деньги были украдены при помощи вируса.

Подробнее об этом читайте в материале «Банкам прививают антивирус».