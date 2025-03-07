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В Самарской области загорелся автобус в пути

Возгорание автобуса «ПАЗ» произошло во время движения в Самарской области вечером в четверг, 6 марта. Происшествие случилось в 21:06 (MSK+1) в Кинеле на улице 50 лет Октября. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Никто не погиб и не пострадал. На месте работали сотрудники противопожарной службы Самарской области, а также Госавтоинспекция и медики. Автобус потушили с помощью одного воздушно-пенного ствола.

Георгий Портнов