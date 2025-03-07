Ярославское правительство прекратило поддержку табачной фабрики

Правительство Ярославской области прекратило государственную поддержку инвестиционного проекта «Организация производства табачных изделий в городском поселении Ростов Ярославской области». Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табачная фабрика в Ростове Великом

Фото: Правительство Ярославской области Табачная фабрика в Ростове Великом

Фото: Правительство Ярославской области

Табачная фабрика в Ростове Великом принадлежит ООО «Гулбахар Рус», инвестпроект реализуется с 2019 года. Как сообщили в правительстве региона, инвестор не предоставил документы для продления налоговых льгот.

«Правительство области готово было продлить государственную поддержку ООО "Гулбахар Рус". Для предоставления мер поддержки от предприятия в соответствии с законодательством требовалось предоставление скорректированного бизнес-плана, учитывающего результаты реализации проекта. Скорректированный бизнес-план инвестором представлен не был. Реализация проекта компанией ООО "Гулбахар Рус" продолжается, объем вложенных в него инвестиций составляет 11,6 млрд руб.»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в министерстве инвестиций и промышленности Ярославской области.

Соглашение о строительстве фабрики было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2019 году, в том же году была открыта первая очередь производства. Налоговые льготы ООО «Гулбахар Рус» должны были предоставляться с 1 января 2020 по 31 октября 2026 года.

Gulbahar Tobacco International — производитель табачной продукции из ОАЭ, имеющий производственные мощности еще в 3 странах. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», владельцем ООО «Гулбахар Рус» является гражданин России Хабиби Вахид Улла, выручка компании в 2023 году составила 3,9 млрд руб. Предприятие поставляет табачную продукцию в страны Ближнего Востока и СНГ.

Антон Голицын