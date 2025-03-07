Строительство в Удмуртии набирает обороты

В 2024 году в Удмуртии реализовано несколько крупных строительных проектов с участием Сбербанка. Общая сумма финансирования составила 11,8 млрд. руб., что позволило построить 14 домов в жилых комплексах региона общей площадью 143,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проекты реализовали в сотрудничестве между застройщиками Удмуртии и Сбербанком. Новые дома оснащены всеми необходимыми коммуникациями и инфраструктурой. Реализация этих проектов способствует развитию инфраструктуры региона и созданию новых рабочих мест.

«Строительство — это не просто возведение стен, это создание будущего. Новые жилые комплексы — это развитие инфраструктуры и благоустройство республики»,— сказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанк Арсений Колобов.

В будущем планируется реализация новых проектов.