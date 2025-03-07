Власти Петербурга планируют установить пожароопасный сезон в городе с 15 апреля

Пожароопасный сезон на территории Санкт-Петербурга планируют установить в этом году с 15 апреля. Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при полпреде президента в СЗФО. На совещании обсуждались меры по предупреждению весенних паводков и лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в Смольном, в настоящий момент в Петербурге на случай чрезвычайных ситуаций подготовлены 66 пунктов временного размещения. Они способны принять почти 6 тыс. человек. Территорию мегаполиса, включая леса и ООПТ, прикрывают 64 пожарно-спасательных подразделения. Также в борьбе с природными пожарами могут быть задействованы два вертолета МЧС и два пожарных поезда Октябрьской железной дороги, отметили в городской администрации. При этом в городских лесах и заказниках развернута система мониторинга, включающая 23 камеры системы «Лесохранитель».

В свою очередь, «Водоканал Санкт-Петербурга» этой весной подготовил к прохождению паводковых вод 10 водоочистных и 24 канализационных комплексов. До конца марта будут проверены на готовность к прохождению паводка 155 гидротехнических объектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном назвали успешной плановую проверку региональной системы оповещения населения (РСОН), которая состоялась в Петербурге утром 5 марта.

Андрей Цедрик