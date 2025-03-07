Верховный суд Удмуртии дал реальные сроки членам религиозного объединения

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) ужесточил наказание для участников религиозной организации «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает пресс-служба судейского сообщества региона. Судебная инстанция рассмотрела три уголовных дела, по которым поступили апелляции прокуратуры и жалобы подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году Первомайский райсуд Ижевска и Воткинский райсуд Удмуртии признали семерых жителей этих городов виновными в организации экстремистского религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). Отмечается, что все подсудимые «намеренно» продолжали деятельность в запрещенной организации, несмотря на решение суда о ее ликвидации.

На заседании ВС УР прокуратура не согласилась с решениями судов первой инстанции, указав на «существенные нарушения» закона.

Рассмотрев материалы уголовных дел, ВС УР заменил одному из подсудимых штраф в размере 500 тыс. руб. на 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Еще двум участникам вместо условных сроков дали реальные — по четыре и три года лишения свободы в колонии общего режима с учетом нахождения фигурантов в СИЗО и под домашним арестом. Всех взяли под стражу в зале суда. Одному из фигурантов приговор оставили без изменения.