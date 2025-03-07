«Это позволит застройщикам из других регионов гораздо легче выходить на рынок»

Градостроительный совет Сочи начал разработку Единого документа территориального планирования. По словам заместителя главы города Евгения Чеботарева, документ станет звеном, объединяющим Генеральный план и карты градостроительного зонирования, регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства. Глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев считает, что новая система упростит и сделает более понятными требования к застройке территорий.

Георгий Тюгаев

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«С точки зрения урбанистики принятие Единого документа территориального планирования – один из важнейших шагов в контексте развития любого города. Он юридически определяет самые разные требования к застройке, консолидируя их в единый и понятный участникам рынка свод правил. Кроме того, наличие такой крепкой правовой базы укладывается в стратегию создания федеральной системы мастер-планирования.

В контексте практики девелопмента такой документ способен значительно ускорить процессы на всех этапах согласований и выдачи разрешений на строительство. В регионах, у которых нет подобных эффективных инструментов регулирования, достаточно высока вероятность затягивания рассмотрения заявок инвестора об изменении разрешенных видов использования земли и параметров застройки. Бизнес может годами ожидать нужного согласования лишь из-за того, что у контролирующих органов нет под рукой общей базы. В таких случаях чиновники вынуждены в ручном режиме сопоставлять различные документы, нормативы и планы на предмет того мешают ли они друг другу. Сейчас Сочи принял решение избавиться от этой проблемы, сдерживающей эффективное развитие городской среды.

В тех регионах, где уже унифицирована система согласований, время принятия различных решений сокращается с нескольких лет до полугода, а порой и нескольких месяцев. Все это придает импульс развитию стройкомплекса и бизнеса. Кроме того, информация о подобных изменениях распространяется очень быстро, что вызывает повышенный интерес у инвесторов из соседних регионов, которых привлекают понятные правила игры на рынке.

Следующим этапом реализации данной стратегии является наполнение данными системы ГИСОГД (Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности), которая еще на порядок ускоряет все необходимые процессы.

Если заострить внимание на особенностях Сочи, то в последние годы согласования у разных застройщиков здесь могли проходить по-разному. Те, кто хорошо знаком с локальной спецификой делали это гораздо быстрее, а компании, впервые реализующие проекты в городе, могли столкнуться с определенными сложностями. Принятие Единого документа территориального планирования позволит застройщикам из других регионов гораздо легче выходить на рынок Сочи, активно инвестировать и развивать регион. Это касается не только жилья, но в том числе и гостиничных комплексов, рекреационных объектов. Ответ на вопрос, что и где можно строить становится более понятным и предсказуемым, а главное измеримым во времени. Я считаю, что реализация данной инициативы значительно улучшит деловой климат региона».