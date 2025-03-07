Суд дал 4 года условно бывшему главбуху колонии Кузбасса за хищения

Городской суд Мариинска (Кемеровская область) приговорил к четырем годам условно бывшего главного бухгалтера местной исправительной колонии, признав ее виновной в хищениях (ст. 159 УК РФ). В счет возмещения ущерба с осужденной взыскано более 2 млн руб., эту сумму она должна выплатить в течение четырех лет, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное следствие установило, что главбух обманом забирала у подчиненных работников премии, ссылаясь на необходимость использования этих денег для нужд учреждения. Кроме того, финансистка необоснованно начисляла сотрудникам ИК зарплату, а затем требовала ее обратно как ошибочно выплаченную. По подсчетам правоохранителей, с октября 2020-го по сентябрь 2022 года обвиняемая присвоила свыше 2 млн руб.

Илья Николаев