«Здесь выиграют и экономика России, и сами ребята»

Эксперимент, предусматривающий изменение порядка государственной итоговой аттестации (ГИА) девятиклассников в части сокращения числа выпускных экзаменов с четырех до двух, будет расширен. Теперь среди участников эксперимента три южных субъекта — Краснодарский край, Ростовская область, Северная Осетия. Предполагается, что выпускники девятых классов, которые решат продолжить обучение на базе учреждений среднего профессионального образования, смогут сдать экзамен только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Инициативу законодателей и интерес к ней регионов комментирует краснодарский HR-стратег и основатель HR-академии Элла Деткова.

Элла Деткова

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«Это отличная инициатива. Сейчас в России — большой кадровый голод. Освобождение выпускников девятых классов от необходимости сдавать четыре экзамена простимулирует их продолжить обучение в средне-специальных учебных заведениях (ссузах). Экономике РФ сегодня это очень нужно. Время экономистов, юристов, которые не работают по своим специальностям, уходит.

У некоторых есть опасения, что упрощение ГИА неблагоприятно повлияет, в целом, на кругозор подростков. Но я убеждена, что те дети, у которых есть желание, цели, понимание своей карьерной траектории, будут прикладывать усилия и идти в 10-11 классы, скорее всего, поступят в вузы. Тем же, кому сложно учиться, нужно дать возможность, пойти в колледж. Но, если ребенок идет в колледж, это не значит, что он, условно, становится токарем навсегда. Этот этап может стать промежуточным, ребята дозреют и более осознанно подойдут к выбору специальности для высшего образования. К примеру, станут инженерами.

Я много лет была HR-директором огромного машиностроительного завода. К нам приходили молодые инженеры, они не имели представления, как на практике выглядят многие производственные процессы. И это серьезный пробел, который существенно мешает росту эффективности производства. Инженер будет классным планировщиком производства, если он вырос снизу. Поэтому нужно дать этим ребятам возможность поработать руками, отработать процессы на практике, и дальше они смогу качественно расти».