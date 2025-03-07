КубГТУ запустит первый на юге технопарк для строительных кадров

В Краснодарском крае на территории Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) в феврале 2026 года начнет работу первый в регионе технопарк для рабочих специальностей. Соответствующее соглашение подписали Ассоциация застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея, КубГТУ и ведущие строительные компании юга РФ 6 марта 2025 года, сообщает «РБК Краснодар».

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«Соглашение подразумевает ряд этапов. Если все пойдет по плану, то к февралю следующего года торжественно откроем технопарк. Все решения будут приниматься сообща с участием сторон, заключивших соглашение»,— заявил проректор по стратегическому развитию КубГТУ Руслан Асланян.

Глава Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея Олег Колмычек отметил, что запрет на работу иностранцев вынудил строительные компании искать решение проблемы кадрового дефицита. По его мнению, создание технопарка станет стратегическим шагом для будущего строительной отрасли региона.

Ректор КубГТУ Игорь Лагерев сообщил, что проект разместится на территории центрального кампуса университета. Технопарк расположат в районе ул. Московской.

Часть территории будет использоваться для создания новых кампусов университета. Технопарк займет площадь около 2 га земли в зоне, где ранее были склады.

Строительные компании окажут финансовую поддержку для обеспечения инфраструктуры и примут участие в образовательном процессе. По оценке ректора, обучение в технопарке смогут пройти от 300 до 1,5 тыс. студентов.

Сейчас в Краснодарском крае подготовкой строителей занимаются 34 образовательных учреждения в 25 муниципалитетах. С ними сотрудничают 243 строительные компании, привлекающие студентов к рабочему процессу. К 2026 году учреждения среднего профессионального образования на Кубани планируют увеличить выпуск по строительным специальностям до 3,7 тыс. человек, что почти вдвое больше показателя 2024 года.