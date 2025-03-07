В Томской области зафиксировано сокращение ожидаемой продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в Томской области по итогам 11 месяцев 2024 года составила 71,57 года. Об этом говорится в материалах департамента здравоохранения региона к заседанию комиссии по здравоохранению комитета областной законодательной думы по труду и социальной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно материалам, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в регионе достигла 73,05 года — этот результат был лучшим с 2019 года. Предполагалось, что в 2024-м показатель увеличится до 73,33 года, в 2030-м — до 77,55.

По данным департамента, укомплектованность государственных и муниципальных медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом в 2024 году выросла до 86,8% с 83,9% в 2023-м. Удовлетворенность населения медицинской помощью — до 43,6% с 38,3%.

Заседание комиссии по здравоохранению пройдет 10 марта.

Валерий Лавский