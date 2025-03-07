Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре 7 марта прогнозируют потепление до +17 градусов

В Краснодаре 7 марта синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов днем. Согласно данным Краснодарского ЦГМС, юго-западный ветер не превысит скорость 10 м/с.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Аналогичные погодные условия ожидаются по всему краю. Хотя в некоторых районах порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Температурные показатели будут варьироваться в зависимости от местности. На Азовском побережье воздух прогреется максимум до +10 градусов. В горных районах днем потеплеет до +6.

На Черноморском побережье дневная температура составит до +15.

Анна Гречко

Новости компаний Все