Депутата, возглавляющего «Сталин-центр» в Барнауле, подозревают в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с фиктивным трудоустройством в отношении депутата Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Сергее Матасове (партия «Коммунисты России»), который также руководит «Сталин-центром» в Барнауле.

Согласно версии следствия, с 2021-го по 2025 годы фигурант дела организовал фиктивное трудоустройство двух родственников на должности помощников депутатов. При этом он предоставлял подложные документы в АКЗС и минфин региона о выполнении ими работы. Полученные деньги соучастники преступления передавали депутату. Общая сумма ущерба, считают правоохранители, составила более 3,2 млн руб.

Уточняется, что на период совершения преступления Сергей Матасов занимал пост зампредседателя постоянного комитета краевого заксобрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также был руководителем фракции «Коммунисты России».

Сергей Матасов в 2014 году окончил Современную гуманитарную академию в Москве по специальности «инженер-программист». В 2018-м занял пост зампредседателя Алтайской региональной общественной организации Центр содействия развитию гражданского общества «Новое Время». Политическую деятельность начал в составе партии КПРФ, где был назначен вторым секретарем краевого ЛКСМ. В 2021-м был избран депутатом Алтайского краевого заксобрания по партийному списку «Коммунистов России». В декабре 2023-го, в том числе по инициативе Сергея Матасова, в Барнауле открылся «Сталин-центр», который он возглавлял до последнего времени.

Александра Стрелкова